РФ перебросит силы для усиления операций на Донбассе после захвата Мариуполя – разведка Британии

Согласно оценкам британской разведки, возможно, из Азовстали вышли до 1 700 украинских военных. Сколько защитников до сих пор остается на территории завода, пока неизвестно.

Британские разведчики предполагают: как только Россия захватит Мариуполь, вполне вероятно, что захватчики перебросят свои силы для усиления операций на Донбассе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/AgtCk64rRw

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/W938cA16hU

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 20, 2022