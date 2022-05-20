РФ перебросит силы для усиления операций на Донбассе после захвата Мариуполя – разведка Британии

Май, 20 в 10:26

Согласно оценкам британской разведки, возможно, из Азовстали вышли до 1 700 украинских военных. Сколько защитников до сих пор остается на территории завода, пока неизвестно.

Британские разведчики предполагают: как только Россия захватит Мариуполь, вполне вероятно, что захватчики перебросят свои силы для усиления операций на Донбассе.

– Стойкое украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать. Это может быть длительным процессом, если все сделать тщательно, – объяснили в ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/AgtCk64rRw ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/W938cA16hU — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 20, 2022

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В то же время британские разведчики подчеркнули, что российское командование находится под давлением необходимости наглядного достижения оперативных целей.

Это значит, что Россия, возможно, быстро перераспределит свои силы без должной подготовки, что может привести к дальнейшему их истощению.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что на 86-е сутки полномасштабной войны в Украине российские военные наступают в районах Лисичанска и Северодонецка.

На Донецком направлении армия РФ активизировала наступательные и штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.