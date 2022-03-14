Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Російські війська планують “утилізувати” боєприпаси біля майданчика станції ЗАЕС – Енергоатом

Юля Захарченко редакторка стрічки
ЗАЕС

Російсько-окупаційні війська, що захопили Запорізьку атомну електростанцію, планують розпочати “утилізацію” боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

– Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції, – повідомили в Енергоатомі.

Російська армія використовує територію Запорізької атомної електростанції як свою військову базу.

Ворожі війська захопили ЗАЕС – станцію штурмувала ворожа колона, у складі якої було близько 100 одиниць техніки.

Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії України, ще двоє дістали поранення.

Читайте
Путін планує теракт на Чорнобильській АЕС - розвідка

Фото: ЗАЕС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка