Російські війська планують “утилізувати” боєприпаси біля майданчика станції ЗАЕС – Енергоатом

Російсько-окупаційні війська, що захопили Запорізьку атомну електростанцію, планують розпочати “утилізацію” боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

– Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції, – повідомили в Енергоатомі.

Російська армія використовує територію Запорізької атомної електростанції як свою військову базу.

Ворожі війська захопили ЗАЕС – станцію штурмувала ворожа колона, у складі якої було близько 100 одиниць техніки.

Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії України, ще двоє дістали поранення.

Фото: ЗАЕС