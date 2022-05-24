РФ розгортає артилерію для форсування Сіверського Донця – Генштаб ЗСУ

Травень, 24 в 7:53

Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що ворог може форсувати річку Сіверський Донець.

Імовірно, відбутись це може на ділянці Дронівка – Білогорівка.

До такого висновку в Генштабі ЗСУ дійшли, зважаючи на те, що загарбники розгорнули на Лиманському напрямку підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

Зараз дивляться

Використати їх можуть, зазначає українська сторона, для вогневого прикриття форсування.

Готуються до відновлення наступу підрозділи ворога й на Слов’янському напрямку.

У південній частині міста Ізюм агресор розгорнув додаткові підрозділи ствольної артилерії для підтримки наступальних дій.

До поновлення наступальних дій готуються росіяни й у напрямку Василівки – Кам’янського на Запорізькому напрямку.

Там окупанти посилюють угруповання військ та здійснюють перегрупування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 90-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.