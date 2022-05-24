РФ разворачивает артиллерию для форсирования Северского Донца – Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что враг может форсировать реку Северский Донец.
Вероятно, это может произойти на участке Дроновка – Белогоровка.
К такому выводу в Генштабе ВСУ пришли, учитывая, что захватчики развернули на Лиманском направлении подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
Использовать их могут, отмечает украинская сторона, для огневого прикрытия форсирования.
Готовятся к возобновлению наступления подразделения врага и на Славянском направлении.
В южной части города Изюм агрессор развернул дополнительные подразделения ствольной артиллерии для поддержки наступательных действий.
К возобновлению наступательных действий готовятся россияне и в направлении Васильевки – Каменского на Запорожском направлении.
Там оккупанты усиливают группировку войск и осуществляют перегруппировку.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.
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