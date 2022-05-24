Виступ Зеленського у Давосі та вибухи у трьох областях: що відбувається на 90-й день війни (онлайн)

Війна в Україні триває вже 90-ту добу. Почалася вона черговими вибухами, цього разу у Миколаєві, у Харкові та області, а також на Дніпропетровщині.

У Міноборони України ситуацію на півдні та сході країни оцінюють як вкрай складну, і зараз питання лише в тому – як швидко ЗСУ зможуть перемогти Росію, що залежить від інтенсивності військової допомоги, її кількості та якості.

Водночас глава Пентагону заявив, що 20 країн оголосили про нові пакети допомоги Україні у сфері безпеки.

Президент Володимир Зеленський на форму в Давосі заявив, що зустріч із президентом РФ Володимир Путіним можлива, якщо на ній розглянуть питання припинення війни в України.