Травень, 26 в 21:11

Напад на Україну з території Білорусі обернеться самогубством для білоруських військових та кінцем правління Олександра Лукашенка.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Його запитали, як слід розцінювати заяви правителя Білорусі Олександра Лукашенка щодо створення оперативного штабу на півдні білоруської держави, та чи слід очікувати наступ з цього напрямку.

Зараз дивляться

– Постійна комунікація є, постійно працює розвідка, працюють спеціальні суб’єкти, які займаються оцінкою становища на кордоні. Тобто ми абсолютно точно контролюємо ситуацію на білорусько-українському кордоні і контролюємо усі мотиви, які спонукають пана Лукашенка до цих заяв. Це типово для сучасного білоруського керівництва… одночасно ти і хочеш, і не хочеш, можеш і не можеш, – відповів Подоляк.

Він вважає, що наступ з боку Білорусі означатиме самогубство для білоруських військових, а для самого Олександра Лукашенка – завершення правління. Водночас Михайло Подоляк не відкинув варіант, що білоруські ЗС можуть використати летальну зброю.

– Я розумію, що вони сьогодні можуть використати крилаті ракети, але ви ж розумієте, що якщо цей наказ віддасть особисто Лукашенко, то для нього його карколомна кар’єра “останнього диктатора” Європи закінчиться неочікувано, – сказав радник керівника ОПУ.

Читайте Лукашенко наказав створити оперативне командування на українському напрямку

Михайло Подоляк також прокоментував заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що Україні слід поступитись своїми територіями і визнати такий стан справ. На думку Подоляка, російське політичне керівництво куди більше піддається пропаганді, аніж звичайне населення.

– В Росії феномен, який ми будемо вивчати у майбутньому, що пропаганда впливає на політичну еліту, тому вони світ бачать крізь призму пропаганди. Тому вони неадекватно оцінюють те, що вони говорять, та неадекватно оцінюють те, що відбувається у світі. Безумовно, Пєсков зараз робить дивні заяви після трьох місяців війни, коли робить заяви, з яких російська сторона починала (процес перемовин, – Ред.), – сказав Подоляк.

За його словами, якщо поступитися українськими територіями, це стане причиною нового наступу Росії у майбутньому.

Радник керівника ОПУ нагадав, що в Європі досі не зник страх перед Росією, але розколу в проукраїнській позиції серед європейських країн немає.

Михайло Подоляк згадав заяву заступниці Ганни Маляр про те, що сьогодні йде максимально інтенсивна фаза війни в контексті обговорення безпекових гарантій для України.

– Паралельно з тим, що сьогодні фаза війни інтенсивна, паралельно з цим йде переговорний процес із потенційними країнами-гарантами безпеки, – сказав він.

Радник керівника Офісу президента назвав беззмістовною російську паспортизацію в тимчасово захоплених територіях, як то Херсонська область чи окремі райони Запорізької області.

– Вони шукають можливість якось зачепитись у цих регіонах. Вони коли туди зайшли, вони ж не запропонували “русскій мір”, от що вони запропонували? – сказав Подоляк.

Він додав, що давати на окупованих територіях паспорт, який ніким у світі не буде визнаватись, замість паспорта України, з яким можна було відкрито робити щось у світі – ніхто на це не погодиться.

Михайло Подоляк також прокоментував варіанти розблокування українських портів, зокрема, опцію з військовими конвоями для суховантажів з зерном.

– Я повністю підтримую британську концепцію. Це зернові конвої, єдиний формат, який може працювати. Тоді не буде шантажу, тоді все буде чітко (працювати, – Ред.), – зазначив Михайло Подоляк.

Він додав, що наразі Україна транспортує зерно наземним шляхом. Однак цих обсягів недостатньо, адже доводиться забезпечувати країни Азії та Африки.

Водночас Подоляк піддав критиці прихильників ідеї деблокації портів України в обмін на зняття санкцій з Росії.