Травень, 26 в 15:00

Ситуація наразі складна уздовж всієї лінії зіткнення та має ознаки до подальшого загострення, повідомила на брифінгу заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

– На сьогодні агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі, застосовує тактичні ракетні комплекси, з авіаєю та артилерією, – розповіла вона.

За її словами, противник задіяв усі сили та засоби для захоплення наших територій та оточення наших військ.

– Бої на сьогодні досягли максимальної інтесивності. Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби, – наголосила Маляр.

Зараз дивляться

За даними Генштабу ЗСУ, за добу 25 травня українські військові знищили ще близько півтори сотні російських загарбників. Загальні втрати РФ із початку повномасштабної війни сягнули 29,6 тис. військових.

Втрати у військовій технці також колосальні. Лише танків 1 315 одиниць, а бойових броньованих машин ‒ 3 235.

Наші військові знищили 206 літаків ворога та 170 гелікоптерів.