Карта бойових дій на 31.05.2022 – ситуація на фронті

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На 97-му добу повномасштабної війни російські військові основні зусилля зосереджують на Сході України.

Карта бойових дій в Україні на 31.05.2022

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Волинському та Поліському напрямках ЗС Білорусі посилюють охорону ділянки кордону з Україною, обладнують позиції, ведуть розвідку та проводять заходи бойової підготовки у взаємодії видів та родів військ.

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Загроза ракетних та авіаційних ударів з білоруської території не зменшується.

На Сіверському напрямку ворог обстрілював із мінометів прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку росіяни готуються до наступу, вивчають імовірні шляхи висування, а також займаються постачанням озброєння, військової техніки, матеріальних засобів із території Росії.

На Харківському напрямку російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та інших.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу.

30 травня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха.

Була спроба штурму в районі Довгенького, однак ворогові довелося відійти на раніше зайняті позиції.

Уздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку загарбники обстрілюють підрозділи українських військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля росіяни зосереджують на встановленні контролю над Сєвєродонецьком та активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Спроба провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі Лимана обернулася для росіян втратами та змусила відійти.

На Сєвєродонецькому напрямку армія РФ веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни намагаються посилити угруповання та поповнити втрати застарілою та відновленою технікою.

Ворожих авіаударів зазнала цивільна інфраструктура в районах Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку відкривав вогонь ворог по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Князівка та Трудолюбівка.

На території Придністровського регіону Молдови, що на Бессарабському напрямку, суттєвих змін у діяльності та положенні оперативної групи російських військ не відзначається.

Цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря блокує корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW