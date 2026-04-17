Президент США Дональд Трамп відреагував на масовану атаку Росії по Україні 16 квітня.

Про це він заявив у коментарі журналісту Радіо Свобода.

Реакція Трампа на атаку РФ по Україні 16 квітня

Відповідаючи на запитання про черговий російський обстріл України, Трамп коротко оцінив події.

Зараз дивляться

— Я вважаю, що це жахливо, — сказав президент США.

Йдеться про масовану атаку РФ, унаслідок якої загинули 19 людей, ще понад 100 дістали поранення.

Reporter: What is your reaction to Russia’s overnight attack on Kyiv? Trump: I think it’s terrible. pic.twitter.com/EUTwTw1KNL — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Окрім Трампа масовану атаку Росії по Україні 16 квітня різко засудили на міжнародному рівні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта назвав обстріл свідомим терором проти цивільного населення та наголосив, що такі дії свідчать про провал військової агресії РФ.

Окремо він наголосив, що армія РФ застосувала тактику повторних ударів — після прибуття рятувальників на місця влучань, що значно підвищує ризики для цивільних і служб екстреної допомоги.

Кошта закликав Росію припинити війну та наголосив на необхідності досягнення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права, додавши, що ЄС продовжить посилювати тиск на агресора.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту негайно реагувати на атаку та без зволікань ухвалювати рішення для посилення тиску на Росію.

За словами речника Повітряних сил ЗС України Юрія Ігната, під час масованого удару 15–16 квітня Росія застосувала нову тактику.

Атака тривала понад добу і складалася з двох хвиль. Зафіксовано влучання у 26 локаціях, у кількох містах є загиблі та поранені, а найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Одеса.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.