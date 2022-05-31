Май, 31 в 8:22

На 97-е сутки полномасштабной войны российские военные основные усилия сосредотачивают на Востоке Украины.

Карта боевых действий в Украине на 31.05.2022

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси усиливают охрану участка границы с Украиной, оборудуют позиции, ведут разведку и проводят мероприятия боевой подготовки во взаимодействии видов и родов войск.

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Угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории не уменьшается.

На Северском направлении враг обстреливал из минометов приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении россияне готовятся к наступлению, изучают возможные пути выдвижения, а также занимаются поставкой вооружения, военной техники, материальных средств с территории России.

На Харьковском направлении российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления.

30 мая оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Долгенькое, Вернополье, Грушеваха и Великая Камышеваха.

Была попытка штурма в районе Долгенького, однако врагу пришлось отойти на ранее занятые позиции.

Вдоль линии столкновения на Донецком направлении захватчики обстреливают подразделения украинских войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Основные усилия россияне сосредоточивают на установлении контроля над Северодонецком и активно применяют там средства радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении враг перегруппировывается и готовится к наступлению. Попытка провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе Лимана обернулась для россиян потерями и вынудила отойти.

На Северодонецком направлении армия РФ ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг безуспешно вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Нырково, Берестовое, Покровское, Доломитное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне пытаются усилить группировку и восполнить потери устаревшей и восстановленной техникой.

Вражеские авиаудары пришлись по гражданской инфраструктуре в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении открывал огонь враг по гражданским объектам в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Осокоровка, Князевка и Трудолюбовка.

На территории Приднестровского региона Молдовы, что на Бессарабском направлении, существенных изменений в деятельности и положении оперативной группы российских войск не отмечается.

Гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря блокирует корабельная группировка Черноморского флота РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 97-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW