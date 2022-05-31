Травень, 31 в 15:20

Виправдовував воєнні злочини російських військових в Україні та закликав колег підтримати армію РФ – контрозвідка СБУ викрила співробітника одного із заводів Укроборонпрому у Києві на агітації на користь країни-агресора.

З’ясувалося також, що посадовець оборонного підприємства неодноразово звертався до російського диктатора Володимира Путіна з проханням надати йому громадянство РФ.

У нього вдома провели обшуки і знайшли електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування.

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Йому оголошено підозру, встановлюються всі обставини підривної діяльності російського агента.

Окрім того, у столиці за матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено громадянина РФ, який намагався вербувати киян для співпраці з ворогом.

Загалом з початку повномасштабного вторгення Росії СБУ викрила вже більше 360 російських агентів та 5 тис. колаборантів.