Травень, 24 в 18:57

Україна розпочне будівництво євроколії, щоб зʼєднати українську залізницю з європейською.

Про це розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, спершу будуть сполучені великі вузли та великі міста, а далі колії поступово розширять по всій країні.

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– Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, щоб з’єднати нашу залізницю з європейською. Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні, – сказав прем’єр-міністр.

Крім того, Україна активно інтегрується з Європою, зокрема в сфері перевезень та митниці.

– Ми плануємо найближчим часом підписати “митний безвіз”. Тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Цей документ – основа для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже застосовуємо відповідну комп’ютеризовану систему NCTS, і технічно готові приєднатися до відповідної Конвенції. Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та пришвидшити потік товарів. Це краща якість митниці та нові можливості для українського бізнесу, – пояснив очільник уряду України.

Зокрема, Денис Шмигаль оголосив про підготовку до підписання угоди з ЄС про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень.

– Європейська Комісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною. Робота в цьому напрямку йде активними темпами, адже в умовах блокування наших портів нам потрібно максимально збільшувати можливості західного кордону, – пояснив прем’єр-міністр.

Очільник українського уряду повідомив, що Україна також активізувала відкриття нових пунктів пропуску.

– Уже найближчим часом буде відкрито два таких пункти на західному кордоні. Амбітний план – перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та Митницею стоїть завдання у найближчі пів року створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести, – розповів очільник уряду.

Розмови про будівництво євроколії велись ще у довоєнний час. Міністерство фінансів України тоді рапортувало, що для будівництва цього залізничного проєкту розглядається декілька джерел фінансування, що дозволить створити високошвидкісну залізницю.

Раніше Кабінет міністрів України домовився з урядом Польщі щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.