Травень, 20 в 14:28

Українське військове командування дало захисникам Маріуполя, які перебувають на металургійному заводі Азовсталь, наказ про припинення оборони міста та збереження життя бійців.

Про це розповів у новому відеозверненні командир полку Азов, підполковник Денис Прокопенко.

Він нагадав, що мирних жителів міста раніше вдалося евакуювати.

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Що стосується поранених військових, то їх евакуювали для подальшого обміну та повернення на підконтрольну Україні територію.

– Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво віддало наказ про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важкопоранені отримали необхідну допомогу, і їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію, підконтрольну Україні, – наголосив Прокопенко.

Він додав, що зараз вирішується питання із вивезенням тіл загиблих захисників Маріуполя.

– І сподіваюся, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні! – заявив Прокопенко.

Про евакуацію захисників Маріуполя із металургійного заводу Азовсталь стало відомо ввечері 16 травня. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, операцію з порятунку проводять українські військові та розвідники. Українська сторона робить все, щоб повернути бійців додому.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що гарнізон Маріуполь виконав бойове завдання, і тепер віддано наказ зберегти життя.

У перший день повідомлялося про евакуацію 264 військових, серед яких 53 важкопоранені бійці.

Українська сторона не публікує подробиць операції з евакуації, закликаючи українців набратися терпіння.

Згідно з оцінками британської розвідки, ймовірно, з Азовсталі вийшли близько 1 700 українських військових.

Фото: Маріупольська міська рада