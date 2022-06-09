Червень, 09 в 20:27

Україна вважає нікчемним рішення окупантів “засудити” іноземних громадян, які були захоплені у полон на території України.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ.

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– Відповідно до міжнародного гуманітарного права на них поширюється правовий статус комбатантів. Всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон ворога, користуються правами військовополонених. Ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися, – повідомив він.

Олег Ніколенко заявив, що “судовий процес” над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях “є нікчемним”.

– Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України, – заявив речник МЗС.

Раніше стало відомо, що “суд” так званої ДНР “засудив” двох громадян з Великої Британії та одного громадянина Марокко до смертної кари.

Як повідомляють британські та деякі російські ЗМІ, зазначені іноземці несли службу в лавах українських Збройних сил. Про це також свідчать фотографії іноземців, де вони одягнені у камуфляж Збройних сил України.

До заяви Ніколенка державні органи України публічно не коментували належність іноземців до ЗСУ.

Очільниця британського МЗС Ліз Трасс також назвала фіктивним “судовий процес” бойовиків зі збройного формування “ДНР”.

Фото: Oleg Nikolenko