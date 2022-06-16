Україна отримала від Словаччини 5 гелікоптерів Мі і тисячі снарядів для Градів

Червень, 16 в 15:34

В четвер, 16 червня, Словаччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який увійшли п’ять гелікоптерів типу Мі і тисячі боєприпасів для реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) Град.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав словацький міністр оборони Ярослав Надь.

– Радий підтвердити, що тисячі 122-мм словацьких ракет для Градів і п’ять гелікоптерів серії Mi були безпечно передані збройним силам України, – написав він.

Він додав, що наразі весь демократичний світ допомагає Україні захищатись від агресії Російської Федерації.

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Нагадаємо, 15 червня під час брифінгу за підсумками Рамштайну-3 стало відомо про нові пакети військової допомоги від низки країн, серед яких згадувалась і Словаччина.