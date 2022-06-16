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Факты / Мир

Украина получила от Словакии 5 вертолетов Ми и тысячи снарядов для Градов

Анастасия Гевко, редактор ленты
Украина получила от Словакии 5 вертолетов Ми и тысячи снарядов для Градов
Фото: Getty Images

В четверг, 16 июня, Словакия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли пять вертолетов типа Ми и тысячи боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) Град.

Об этом на своей странице в Twitter написал словацкий министр обороны Ярослав Надь.

– Рад подтвердить, что тысячи 122-мм словацких ракет для Градов и пять вертолетов серии Mi были безопасно переданы вооруженным силам Украины, – написал он.

Он добавил, что сейчас весь демократический мир помогает Украине защищаться от агрессии Российской Федерации.

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Напомним, 15 июня на брифинге по итогам Рамштайна-3 стало известно о новых пакетах военной помощи от ряда стран, среди которых упоминалась и Словакия.

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