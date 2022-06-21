Росія перекинула до Мелітополя сирійських бойовиків – мер

Червень, 20 в 21:18

За інформацією жителів Мелітополя, Росія розмістила на території авіамістечка сирійських бойовиків, які прибули сюди воювати проти ЗСУ.

Про це повідомив в ефірі телемарафону мер міста Іван Федоров.

Він також розповів, що виїхати з Мелітополя на підконтрольну Україні територію зараз дуже складно.

Зараз дивляться

– Від 300 до 3 000 грн вимагають окупанти на блокпостах за проїзд цивільної машини. Це ще один елемент корупції, таким чином вони намагаються нажитися. І це ще один приклад того, що вони точно не збираються залишатися на нашій території, а намагаються заробити якомога більше, – уточнив Федоров.

Раніше командир підрозділу Азова Родіон Кудряшов повідомив, що у Запорізькій області підрозділи ЗСУ переходять із фази активної оборони до наступальних дій.

За його словами, зараз ведуться позиційні бої, найближчими тижнями командири планують “ламати супротивника”.

Фото: Іван Федоров