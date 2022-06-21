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Факты / Украина

Россия перебросила в Мелитополь сирийских боевиков – мэр

Валентина Летяк, редактор ленты
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Россия перебросила в Мелитополь сирийских боевиков – мэр

По информации жителей Мелитополя, Россия разместила на территории авиагородка сирийских боевиков, прибывших сюда воевать против ВСУ.

Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр Иван Федоров.

Он также рассказал, что уехать из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию сейчас очень сложно.

– От 300 до 3 000 грн требуют оккупанты на блокпостах за проезд гражданской машины. Это еще один элемент коррупции, так они пытаются нажиться. И это еще один пример того, что они точно не собираются оставаться на нашей территории, а пытаются заработать как можно больше, – уточнил Федоров.

Ранее командир подразделения Азова Родион Кудряшов сообщил, что в Запорожской области подразделения ВСУ переходят из фазы активной обороны к наступательным действиям.

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По его словам, сейчас ведутся позиционные бои, в ближайшие недели командиры планируют “ломать противника”.

Фото: Іван Федоров

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