Россия перебросила в Мелитополь сирийских боевиков – мэр

По информации жителей Мелитополя, Россия разместила на территории авиагородка сирийских боевиков, прибывших сюда воевать против ВСУ.

Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр Иван Федоров.

Он также рассказал, что уехать из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию сейчас очень сложно.

– От 300 до 3 000 грн требуют оккупанты на блокпостах за проезд гражданской машины. Это еще один элемент коррупции, так они пытаются нажиться. И это еще один пример того, что они точно не собираются оставаться на нашей территории, а пытаются заработать как можно больше, – уточнил Федоров.