Били снарядами з магнієвим зарядом: окупанти обстріляли з Градів школу в Авдіївці

Червень, 21 в 7:17

Уночі 21 червня російські військові обстріляли школу №6 в Авдіївці Донецької області.

У навчальний заклад окупанти поцілили снарядами з магнієвим зарядом із реактивних систем залпового вогню Град.

– Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Усього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко