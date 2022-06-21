Били снарядами з магнієвим зарядом: окупанти обстріляли з Градів школу в Авдіївці
Уночі 21 червня російські військові обстріляли школу №6 в Авдіївці Донецької області.
У навчальний заклад окупанти поцілили снарядами з магнієвим зарядом із реактивних систем залпового вогню Град.
– Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці.
Усього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Джерело: Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко