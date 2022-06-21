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Факти / Україна

Били снарядами з магнієвим зарядом: окупанти обстріляли з Градів школу в Авдіївці

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Били снарядами з магнієвим зарядом: окупанти обстріляли з Градів школу в Авдіївці

Уночі 21 червня російські військові обстріляли школу №6 в Авдіївці Донецької області.

У навчальний заклад окупанти поцілили снарядами з магнієвим зарядом із реактивних систем залпового вогню Град.

– Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці.

Усього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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