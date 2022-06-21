Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Працівників Запорізької АЕС окупанти кидають до підвалів – мер Енергодара

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Російські окупанти в Енергодарі почали активніше застосовувати репресії щодо працівників захопленої Запорізької атомної електростанції, розповів мер міста Дмитро Орлов.

– Зараз забирають людей прямо з АЕС, кажуть, що вас там хтось здав, і кидають до підвалів. Таких вже не один десяток працівників. Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском.

Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло, – пояснив чиновник.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі ще 4 березня.

Попри це, станція продовжує постачати вироблену електроенергію в українську енергосистему, оскільки технічно постачати її до окупованого Криму чи РФ просто неможливо.

Зараз дивляться

А всі заяви Росатому про те, що ЗАЕС або буде працювати “на Росію”, або Україна платитиме їй за отриману електроенергію, в Укренерго вважають дурними. Оскільки на побудову мереж до Криму знадобляться роки.

Джерело: Радіо Свобода
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка