Працівників Запорізької АЕС окупанти кидають до підвалів – мер Енергодара

Червень, 21 в 15:10

Російські окупанти в Енергодарі почали активніше застосовувати репресії щодо працівників захопленої Запорізької атомної електростанції, розповів мер міста Дмитро Орлов.

– Зараз забирають людей прямо з АЕС, кажуть, що вас там хтось здав, і кидають до підвалів. Таких вже не один десяток працівників. Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском. Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло, – пояснив чиновник.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі ще 4 березня.

Попри це, станція продовжує постачати вироблену електроенергію в українську енергосистему, оскільки технічно постачати її до окупованого Криму чи РФ просто неможливо.

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А всі заяви Росатому про те, що ЗАЕС або буде працювати “на Росію”, або Україна платитиме їй за отриману електроенергію, в Укренерго вважають дурними. Оскільки на побудову мереж до Криму знадобляться роки.