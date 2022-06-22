Червень, 21 в 21:53

Влади Словаччини та Німеччини не змогли домовитись про “кругову” угоду з постачанням Україні танків Т-72, але Братислава розробляє план з передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Про це пише видання Business Insider.

Братислава відмовилася від запланованої угоди, оскільки Берлін в обмін на постачання Києву 30 радянських танків Т-72 запропонував Словаччині лише 15 танків Leopard 2A4.

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– Реальність така, що ми не можемо прийняти ту форму підтримки, яку обіцяли Чеська Республіка або інші країни. Вони постачають одне обладнання в Україну та отримують замість нього два обладнання з Німеччини або іншої країни. Словаччина має 30 танків Т-72. Тому 15 бойових танків Leopard не може бути рішенням для нас, тому що нам потрібно 30 бойових танків для танкового батальйону, – сказав він.

У зв’язку з цим, розповів речник Міноборони Словаччини, Братислава веде переговори з союзниками, щоби знайти додаткові форми підтримки України для протидії “безглуздій агресії Росії”.

У публікації вказується, що Словаччина раніше передала Україні зброю на суму понад €150 млн, а також її єдиний комплекс С-300. Для того, щоб Словаччина не залишилася беззахисною, Німеччина, Нідерланди та США розмістили в країні НАТО чотири ракетні системи Patriot.

Братислава також погодила “кільцевий” обмін із передачею Україні радянських винищувачів МіГ-29, зазначає видання. За даними видання Visegrad 24, Словаччина планує передати ВПС України 12 винищувачів МіГ-29.

Як повідомляє Business Insider, літаки будуть передані після того, як Польща та Чехія погодяться захищати повітряний простір Словаччини доти, доки країна не отримає своїх F-16 зі США.

Джерела: Business Insider, Visegrad 24

Фото: Visegrad 24