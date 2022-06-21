Вибух на Азовсталі: двоє окупантів підірвалися під час розмінування заводу

Червень, 21 в 20:30

У Маріуполі на заводі Азовсталь російські окупанти 21 червня проводили розмінування території в районі доменних цехів. У цей період пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинуло двоє загарбників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Сьогодні сапери Росії разом з військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі доменних цехів. Підсумок – мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном. Вибух чуло пів міста, – уточнив він.

За його словами, щоб додати трагізму, окупанти чомусь назвали своїх військових “енергетиками”.

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ЗСУ тримали оборону Маріуполя понад 80 днів, 16 травня розпочалась евакуація захисників міста із заблокованого металургійного комбінату Азовсталь.

Після виведення українських військових із меткомбінату, згідно з домовленостями, вони очікують на обмін.

Сам Маріуполь окупанти фактично перетворили на гетто для 100 тис. мирних жителів. Люди на межі виживання.

У місті тисячі стихійних поховань, немає каналізації, це загрожує спалахом холери та дизентерії.