Окупанти закріплюються поблизу Лисичанська, продовжуються вуличні бої за Сєвєродонецьк – ОВА

Червень, 22 в 8:52

Російські війська закріплюються в населених пунктах неподалік Лисичанська, продовжуються вуличні бої за Сєвєродонецьк, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Росіяни наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Є щонайменше троє поранених цивільних, ушкоджень зазнали кілька поліцейських. Ракетні удари витримали будинок поліції, прокуратури, СБУ, – написав він у телеграм-каналі.

За його словами, тривають вуличні бої і в Сєвєродонецьку – ворог знову відкрив вогонь по селах Синецький та Павлоград, вже зруйнованим мостам і двічі по заводу Азот. Пошкоджено територію очисних споруд та одну з прохідних хімічного об’єднання.

Також росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Боровського та Воронового.

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Крім того, складна ситуація спостерігається на Попаснянському напрямку.

– Ворог увійшов до Тошківки, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського, – повідомив голова ОВА.

При цьому він зазначив, що у Гірському минулої доби зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.