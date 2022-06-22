Місто в диму: РФ обстріляла Чугуїв

Червень, 22 в 8:06

Жителі Чугуєва Харківської області повідомили про обстріли вранці 22 червня.

У ці хвилини в небо над містом здіймається густий дим.

Радниця голови Харківської обласної військової адміністрації Наталія Попова факт обстрілу підтвердила в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, нині ОВА чекає на оперативну інформацію про постраждалих. На місце події вже виїхали співробітники ДСНС.

Наталія Попова також наголосила, що із 23.00 21 червня до 00.00 22 червня тривали обстріли Харкова.

Ця атака РФ минула без жертв та постраждалих.

Однак зросла до 19 кількість поранених внаслідок обстрілів, що тривали протягом доби. Вбили росіяни 15 осіб.

Нагадаємо, що Чугуїв російські загарбники атакували й увечері 21 червня.

За попередніми даними, шестеро людей загинули та ще стільки ж дістали поранення.

Як згодом уточнили в обласній прокуратурі, унаслідок атаки РФ 21 червня пошкоджено багатоповерховий будинок, торговельні павільйони та автостанцію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.