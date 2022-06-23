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Факти / Україна

На Вінничині в лісі знайшли ворожу ракету Калібр, збиту ще місяць тому

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Вінничині в лісі знайшли ворожу ракету Калібр, збиту ще місяць тому

На Вінничині в лісі знайшли російську крилату ракету Калібр, яку наші сили оборони збили ще 21 травня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Виявили небезпечну знахідку лісники.

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Зазначається, що бойова частина ракети ціла, а це значить – Калібр збили зенітною ракетою на шляху до цілі.

– Нагадуємо, що уламки ракет чи інших боєприпасів – надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів. Після їх виявлення одразу сповіщайте органи влади, поліцію чи військових, – наголошують у командуванні.

Калібр – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти запуску ракет із бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Повідомлялося, що станом на 17 червня у Чорному морі у готовності перебувають два російські військові кораблі із 16 крилатими ракетами типу Калібр.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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