Слов’янськ ніхто не віддасть: мер про оборону міста

Червень, 24 в 19:56

Слов’янськ достатньо укріплений, і цей процес постійно триває, тому ворогу ніхто нічого не віддасть, запевнив мер міст Вадим Лях.

– Про сили і засоби говорити не буду – це закрита інформація. Але впевнений, що їх вистачить. З урахуванням того, що небагато часу давали на оборону Сєвєродонецька, а він місяцями тримався. Тут теж ніхто нічого не подарує і не віддасть, – наголосив він.

За його словами, люди евакуюються з міста неохоче, оскільки звикли до нових умов. Із близько 100 тис. у Слов’янську залишається ще чверть населення (23-24 тис.).

– Продовжуємо евакуацію не тільки здорових людей і дітей, евакуюємо лежачих хворих, вивозимо людей з психічними захворюваннями. Це не тільки жителі нашої громади, а й ті, хто транзитом їхав через наше місто і залишився тут, – уточнив Лях.

Сьогодні відправили евакуаційний рейс до Рівненської області, а на завтра заплановано автобус до Покровська, до евакуаційного поїзда Покровськ – Львів.

Зараз дивляться

Мер наголосив, що у Слов’янську немає гуманітарної катастрофи: працюють банкомати, виплачують пенсії, соціальну допомогу.

За даними Генштабу ЗСУ на вечір 24 червня, на Слобожанському напрямку ворог намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Вадим Лях