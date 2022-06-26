Депортованих РФ українців будуть пропускати і без паспортів – Верещук

Червень, 25 в 22:37

Депортованих українців, котрі зможуть дійти до кордону із Україною, будуть пропускати і без документів.

Про це в ефірі телемарафону заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

– Трьом четвертим (3/4) українцям від усієї кількості тих, хто пройшли ці страшні фільтраційні табори, вдається врятуватися, але не всі вони повертаються в Україну. Ми зараз розробляємо маршрути за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто немає, їх відбирають у цих фільтраційних таборах, – зазначила Верещук.

Вона зазначила, що ці маршрути курсуватимуть до України з Естонії, Латвії, адже саме з цієї сторони йде найбільший потік депортованих повертаються.

Зараз дивляться