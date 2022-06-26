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Факти / Україна

Депортованих РФ українців будуть пропускати і без паспортів – Верещук

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Депортованих РФ українців будуть пропускати і без паспортів – Верещук

Депортованих українців, котрі зможуть дійти до кордону із Україною, будуть пропускати і без документів.

Про це в ефірі телемарафону заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

 – Трьом четвертим (3/4) українцям від усієї кількості тих, хто пройшли ці страшні фільтраційні табори, вдається врятуватися, але не всі вони повертаються в Україну.  Ми зараз розробляємо маршрути за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто немає, їх відбирають у цих фільтраційних таборах, – зазначила Верещук.

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Вона зазначила, що ці маршрути курсуватимуть до України з Естонії, Латвії, адже саме з цієї сторони йде найбільший потік депортованих повертаються.

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– Наші кордони закриті (з РФ – Ред.), але у нас є домовленість із прикордонниками, якщо українцям вдасться дійти до кордону із Україною ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, що посвідчують особу. Головне знайти шлях, щоб повернутися додому, дзвонити нам – ми допоможемо з квитками, з паспортними документами, – каже вона.

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