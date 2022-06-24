Червень, 24 в 15:15

Російські загарбники викрадають родичів українських військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях України, зокрема й дітей.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як наголосили в ГУР, такі випадки набувають системного характеру. Більшість викрадень зафіксована на тимчасово захоплених військами РФ територіях Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Окупанти викрадають як дорослих родичів українських військових (жінок, людей похилого віку), так і їхніх дітей.

– На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників… Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця, – наголосили в розвідці.

У подальшому рашисти можуть зв’язуватися з військовими та вимагати від них приїхати на тимчасово окуповані території в обмін на безпеку родичів.

У розвідці наголосили, що подібні випадки є воєнними злочинами військ РФ, які будуть розслідувані, а винні понесуть покарання.

– Із міркувань безпеки, ми не називаємо імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів. Але жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина, – зазначається в повідомленні.

Днями з’явилася інформація, що в Енергодарі російські окупанти масово викрадають працівників Запорізької атомної електростанції та мирних жителів.

За інформацією міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, РФ утримує у своїх в’язницях понад 1,5 тис. мирних українців як військовополонених. Серед них є волонтери, журналісти, активісти, священники, місцеві депутати, голови органів місцевого самоврядування.

Джерело: ГУР Міноборони України