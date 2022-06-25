Червень, 25 в 16:35

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловився про погрози Кремля у бік Молдови. Він наголосив, що реакцію РФ на приєднання Молдови до антиросійських санкцій можна розцінити лише як свідчення слабкості.

– Ми підтримуємо народ та уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз із Москви. Погрози іншим державам – усе, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, що ґрунтується на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Кулеби у Twitter.

Зазначимо, що раніше влада Молдови підкреслила, що країна приєднається до санкцій проти Росії, оскільки це її обов’язок після набуття статусу кандидата в ЄС. Водночас там наголосили, що хочуть продовжити торгувати з Росією та загалом підтримувати з нею “хороші відносини”.

Після цього заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не забаряться. Так, він почав шантажувати Молдову відключенням від російських енергоресурсів, а також натякнув, що Росія може знову піти “захищати” своїх “громадян”, які проживають в окупованому росіянами Придністров’ї на молдавській території.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше Молдова відмовлялася вводити санкції проти Росії. Її президент Мая Санду пояснювала це тим, що якщо Молдова залишиться без енергоресурсів і з дестабілізованою ситуацією, то це нібито нікому не допоможе.