У Києві через нічну російську атаку вже відомо про 5 загиблих, серед них — 12-річна дівчинка.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Атака РФ на Україну: наслідки

За словами мера Києва Віталія Кличка, в Дарницькому районі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло п’ятої жертви — 12-річної дівчинки. Розбір завалів триває.

— Близько 40 людей було поранено у столиці. Ще семеро людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждалих. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об’єктів пошкоджено по країні, і з них лише звичайних житлових будинків понад 50, — наголосив президент Зеленський.

За його словами, в Дарницькому районі ще понад 20 людей вважаються зниклими безвісти. Працюють усі необхідні служби і в Оболонському районі.

Також триває відновлення після російських ударів на Полтавщині. Внаслідок атаки на Кременчуцький район пошкоджені промисловий об’єкт, складські приміщення та приватна забудова.

Загалом до ліквідації наслідків обстрілу по всій країні вже було залучено понад 750 працівників ДСНС України та майже 750 поліціянтів.

Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі FPV-дронами атакували машину Управління ООН з координації гуманітарних справ.

— Росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують. В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації, — наголосив очільник держави.

За його словами, ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали.

Також президент зауважив, що сили протиповітряної оборони збили значну кількість ракет і дронів. Загальний відсоток збиття становить понад 93%.

У ніч на 14 травня Росія запустила по Україні 731 засіб повітряного нападу: 56 ракет різних типів і 675 БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

