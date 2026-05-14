Прошу не мовчати: Зеленська показала частково зруйновану дев’ятиповерхівку у Києві
- Олена Зеленська показала частково зруйновану дев’ятиповерхівку в Києві після нічної масованої атаки РФ.
- За її словами, лише в Києві вже відомо про п’ятьох загиблих і понад 40 поранених, а під завалами будинку можуть перебувати люди.
- Перша леді закликала світ не мовчати про щоденні російські атаки на українців, наголосивши, що брак уваги й засудження відкриває шлях до нових злочинів.
Перша леді Олена Зеленська показала, який вигляд має дев’ятиповерхівка у Києві після атаки РФ.
Перша леді України у своєму Facebook наголосила, що цієї ночі росіяни знову вбивали мирних українців у їхніх домівках – уже п’ятеро загиблих і понад 40 поранених лише в Києві.
– Руїни там, де ще вчора був під’їзд дев’ятиповерхівки в Києві, де ще кілька годин тому жили, спали люди… Рятувальники прислухаються до кожного звуку під завалами… Знову.., – зазначила вона.
Зеленська підкреслила, що більш ніж 1 560 дронів агресор випустив по українських містах і селах лише за останню добу.
– Палали будинки на Закарпатті, Львівщині, Волині, у Франківську, Рівненській області, на Одещині, у Херсоні.
Як твій день, світе? Наш український день у травні – лише один день! – ось такий. Він у крові, пожежах і сльозах, – пише вона.
Перша леді країни просить не мовчати про це, дізнаватися і свідчити про те, що робить Росія з українцями щодня.
– Бо саме брак засудження та уваги відкриває російському свавіллю дорогу далі. До нових будинків, і не тільки в Україні, – додала вона.
Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, основним напрямком удару був Київ.
У Дарницькому районі Києва внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку, під завалами перебувають люди.
Фото: Олена Зеленська