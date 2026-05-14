Перша леді Олена Зеленська показала, який вигляд має дев’ятиповерхівка у Києві після атаки РФ.

Перша леді України у своєму Facebook наголосила, що цієї ночі росіяни знову вбивали мирних українців у їхніх домівках – уже п’ятеро загиблих і понад 40 поранених лише в Києві.

– Руїни там, де ще вчора був під’їзд дев’ятиповерхівки в Києві, де ще кілька годин тому жили, спали люди… Рятувальники прислухаються до кожного звуку під завалами… Знову.., – зазначила вона.

Зеленська підкреслила, що більш ніж 1 560 дронів агресор випустив по українських містах і селах лише за останню добу.

– Палали будинки на Закарпатті, Львівщині, Волині, у Франківську, Рівненській області, на Одещині, у Херсоні.

Як твій день, світе? Наш український день у травні – лише один день! – ось такий. Він у крові, пожежах і сльозах, – пише вона.

Перша леді країни просить не мовчати про це, дізнаватися і свідчити про те, що робить Росія з українцями щодня.

– Бо саме брак засудження та уваги відкриває російському свавіллю дорогу далі. До нових будинків, і не тільки в Україні, – додала вона.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, основним напрямком удару був Київ.

У Дарницькому районі Києва внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку, під завалами перебувають люди.

Фото: Олена Зеленська

