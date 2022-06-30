Окупанти намагаються блокувати Лисичанськ, у Білорусі перевіряють можливість мобілізації – Генштаб

Червень, 29 в 21:10

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами Республіки Білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області.

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На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

На Бахмутському напрямку російські війська відкривали вогонь по позиціях наших військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.

Джерело: Генштаб