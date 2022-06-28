Президент Індонезії виключив приїзд Путіна на саміт G20 – Драґі
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що особиста участь російського диктатора Володимира Путіна у саміті G20 виключена.
Він зазначив, що президент Індонезії Джоко Відодо, чия країна прийме саміт G20, виключив безпосередню присутність Путіна. Він зможе приєднатися лише через відеозв’язок.
— Що стосується присутності президента Путіна, то я чув заяву президента Відодо, який це виключив, категорично. Що може бути – може бути віддалене підключення, – сказав Драґі за підсумками пресконференції саміту G7.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що всі лідери G7 відвідають саміт G20 в Індонезії в листопаді цього року. Він заявив у вівторок, що у всіх дискусіях на зустрічі лідерів G7 у замку Ельмау на півдні Німеччини була “велика єдність”, і що “ми не хочемо роз’єднувати G20”.
У понеділок, 27 червня, Кремль заявив, що Путін візьме участь у саміті G20, що створює дилему для лідерів групи G7. Та попри заяви Кремля про участь їхнього президента у саміті, лідери G7 не очікують його особистої появи.
Видання Politico пише, що це створює також дилему для найбільш промислово розвинених економік, оскільки вони прагнуть зміцнити зв’язки з країнами, що розвиваються, а також ізолювати російського президента на міжнародному рівні.
Саміт G20 відбудеться на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.