Червень, 29 в 0:53

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала цілеспрямований удар по торговому центру у Кременчуку.

Про це йдеться у його зверненні.

Глава держави наголосив, що українська розвідка та правоохоронні органи роблять усе, щоб встановити особи російських військових, які відповідальні за терор наших міст.

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За його словами, прізвища та обличчя вбивць мирних українців згодом знатиме весь світ і ніхто з них не зможе уникнути відповідальності.

– Вирок суду й тюрма – ось це мінімум, на який вони заслуговують, – заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, не менша відповідальність лежить і на російських пропагандистах, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії.

Зеленський наголосив, що Україна має всі докази того, що роблять російські вороги проти нашого народу.

– Сьогодні я хочу завершити це звернення одним із таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета вдарила саме по цьому обʼєкту, цілеспрямовано, – заявив Володимир Зеленський.

На його думку, є очевидним, що такий був наказ. Що російські військові хотіли вбити якнайбільше людей у звичайному торговельному центрі.

Зеленський наголосив, що цей удар є актом державного тероризму.

Російська армія завдала ракетних ударів по Кременчуку 27 червня вдень. З території РФ прилетіли дві надзвукові крилаті ракети Х-22.

Одна з ракет влучила у ТЦ Амстор, де під час повітряної тривоги могли перебувати близько тисячі людей. Частина людей на момент удару встигла вийти з ТЦ.

Як поінформував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, після ракетного удару по торговому центру зниклими безвісти вважається 21 людина. Підтверджено загибель 18 людей.