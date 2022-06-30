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Факти / Світ

Засоби ППО та наступальне озброєння: Байден анонсував пакет допомоги на $800 млн

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, що найближчими днями оголосить про додатковий пакет допомоги для України на $800 млн.

Він уточнив, що до цього пакету допомоги увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони (ППО), а також артилерія, амуніція та протибатарейні радари.

Джо Байден зазначив, що завдяки санкціям, які ввели країни Заходу проти Росії, Москві важко навіть модернізувати озброєння, що наявне у неї, і добувати нафту та газ на колишньому рівні.

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– Візьмемо події на Зміїному острові. Його знову взяли під контроль України. Ми підтримуватимемо Україну, як і всі союзники, стільки, скільки потрібно для того, щоб вони не зазнали поразки, і щоб Росія не перемогла, – запевнив президент США.

Він нагадав, що Україна вже серйозно постраждала від дій Росії, через що РФ уже фактично втратила свою міжнародну позицію.

– Увесь світ дивиться на Росію і каже: дивіться на всі ці зусилля, вони намагаються захопити всю країну, вони хочуть захопити Київ – але їм не вдалося. Вони хотіли захопити Донбас та всі ці регіони – але вони цього ще не зробили.

Ми допомагаємо Україні зміцнювати свою обороноздатність і захоплюємося тією рішучістю та хоробрістю, яку вони виявляють під час протистояння російській агресії. Я не знаю, коли це закінчиться, але це не закінчиться поразкою України та перемогою Росії, – переконаний президент Байден.

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