Червень, 30 в 16:36

Президент США Джо Байден заявив під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, що найближчими днями оголосить про додатковий пакет допомоги для України на $800 млн.

Він уточнив, що до цього пакету допомоги увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони (ППО), а також артилерія, амуніція та протибатарейні радари.

Джо Байден зазначив, що завдяки санкціям, які ввели країни Заходу проти Росії, Москві важко навіть модернізувати озброєння, що наявне у неї, і добувати нафту та газ на колишньому рівні.

Зараз дивляться

– Візьмемо події на Зміїному острові. Його знову взяли під контроль України. Ми підтримуватимемо Україну, як і всі союзники, стільки, скільки потрібно для того, щоб вони не зазнали поразки, і щоб Росія не перемогла, – запевнив президент США.

Він нагадав, що Україна вже серйозно постраждала від дій Росії, через що РФ уже фактично втратила свою міжнародну позицію.

– Увесь світ дивиться на Росію і каже: дивіться на всі ці зусилля, вони намагаються захопити всю країну, вони хочуть захопити Київ – але їм не вдалося. Вони хотіли захопити Донбас та всі ці регіони – але вони цього ще не зробили.

Ми допомагаємо Україні зміцнювати свою обороноздатність і захоплюємося тією рішучістю та хоробрістю, яку вони виявляють під час протистояння російській агресії. Я не знаю, коли це закінчиться, але це не закінчиться поразкою України та перемогою Росії, – переконаний президент Байден.