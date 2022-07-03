Липень, 03 в 0:48

Україні знадобиться менш ніж п’ять років, аби стати повноцінним членом Європейського Союзу.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла в ефірі Українського радіо.

Її запитали, які вона має прогнози щодо повноцінного членства України в Євросоюзі.

Зараз дивляться

– Наші прогнози достатньо амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Вони залежать від того, що кожна країна ЄС, яка головує, наприклад, зараз Чехія, хоче отримати свої дивіденди від членства України, – пояснила вона.

За її словами, процес набуття членства в Євросоюзі через ці процеси “певним чином розтягується”.

– Україна не буде зволікати з виконанням домашньої роботи, і ми точно не допустимо затягування процесу розширення. Ми виконали свою частину завдань, зможемо перейти до перемовин і політично приєднатися до ЄС в рекордні строки. Так само, як ми стали кандидатом, – сказала Ольга Стефанішина.

Її запитали, чи слід обчислювати вступ в Євросоюз десятком чи десятками років.

– Це до десятка років, до п’ятирічки, – відповіла Стефанішина.

Міністерка зазначила, що в комунікації з Євросоюзом Україна наголошує на індивідуальному підході.

– Розширення ЄС відбувалося в різні історичні процеси, під час різних історичних подій. Сьогодні ми працюємо над тим, щоби ЄС переорієнтував свою роботу щодо України від політики сусідства до політики розширення. Це внутрішня робота в Брюсселі. Зі свого боку ми будемо запозичувати досвід таких країн, які організовували процеси адаптації законодавства, експертизи, роботи міністерств. Важливий процес координації, який дозволяє лідерам, політикам вести необхідні перемовини, – пояснила вона.

Нагадаємо, за даними Київського міжнародного інституту соціології, станом на 1 липня, абсолютна більшість українців – 90% – підтримують вступ України до складу ЄС. При цьому понад 70% хочуть, щоб Україна стала членом НАТО.

Джерело: Українське радіо