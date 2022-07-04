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Факти / Україна

Ціную допомогу в захисті спільних цінностей: Зеленський привітав США з Днем незалежності

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ціную допомогу в захисті спільних цінностей: Зеленський привітав США з Днем незалежності
Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена та весь американський народ з Днем незалежності.

Він відзначив лідерську допомогу Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності.

– Вітаю народ США і президента Джо Байдена з Днем незалежності! Бажаю дружньому американському народу миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності, – написав Зеленський у Twitter.

День незалежності США щороку відзначають 4 липня. Це національне свято у Штатах і вихідний день. Свято було встановлено з нагоди підписання 4 липня 1776 року Декларації незалежності США від Сполученого королівства Великої Британії.

Під час Американської революції 2 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес на закритому засіданні проголосував за Резолюцію Лі, представника Вірджинії Річарда Генрі Лі, яка проголосила, що Америка стала незалежною.

Після голосування за цю резолюцію Конгрес вирішив видати додатковий документ, який би пояснював це рішення — Декларацію незалежності США. Саме її підписали 4 липня 1776 року.

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