Мобілізація в Україні: які категорії громадян не підлягають призову
Загальну мобілізацію в Україні, як і дію воєнного стану, продовжили на 90 днів, починаючи з 25 травня. Набув чинності відповідний указ президента №342 від 17 травня.
Верховна Рада на засіданні 21 травня підтримала указ глави держави щодо проведення загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.
Відповідно до норм українського законодавства, мобілізація відбувається у чотири хвилі, однак залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні.
Хто не підпадає під призов під час мобілізації
- Громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.
- Громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я або віком.
- Громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування.
Також не залучаються до мобілізації чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей.
- Багатодітні чоловіки та жінки. Йдеться про тих батьків, на вихованні яких – троє та більше неповнолітніх дітей.
- Батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину.
- Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.
Не підлягають призову на військову службу батьки, на вихованні яких:
- Неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А.
- Неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи.
- Повнолітня (18 – 23 роки) дитина з інвалідністю I чи II групи.
Окремо визначаються категорії державних службовців, які не підлягають призову.
Зокрема, йдеться про депутатів Верховної Ради України та АР Крим, працівників правоохоронних структур (оскільки вони вже залучені до оборони країни), а також антикорупційних органів.