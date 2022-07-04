Липень, 04 в 9:30

Російські окупаційні сили після відходу ЗСУ з Лисичанська, останнього великого населеного пункту Луганської області, майже, напевно, зосередять свою увагу на повному захопленні Донецької області.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

У відомстві наголошують, що бої в Лисичанську та навколо нього на Луганщині за останній тиждень посилилися, і російські війська впевнено просуваються вперед.

Зараз дивляться

– Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишилося, під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил, – зазначають у розвідці.

Бої за Донбас були вкрай виснажливими, і навряд чи це зміниться найближчими тижнями.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни під час наступу на Лисичанськ переважали вдесятеро, зараз окупанти вже закріплюються в місті.

Джерело: UK Ministry of Defence

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW