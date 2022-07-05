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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ракетний обстріл Хмельницької області, Миколаєва та Шостки: що відбувається на 132-гу добу війни (онлайн)

Війна в Україні – оперативні новини в режимі онлайн про війну
5 Липня 2022, 23:32

Укрзалізниця не отримувала від Міноборони та Генштабу вказівок перешкоджати військовозобов’язаним чоловікам, які переміщаються країною без дозволу від військкомату.

Про це повідомив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

– Жодних вказівок щодо перешкоджання переміщенню осіб протягом найближчих днів з боку військового командування не надходило. Тож кидатися здавати квитки не потрібно, – зазначив він.

5 Липня 2022, 22:53

Битви за Херсон та Мелітополь стануть вирішальними у війні з Росією.

Таку думку висловив військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він зазначив, що саме від розвитку подій у цих містах залежатиме тривалість війни.

– Головні битви розвиватимуться на півдні, звичайно ж, — за Херсон та Мелітополь. Це ключ до майбутнього в цій війні — скільки вона йтиме років і таке інше. Якщо Україна зможе грамотно реалізувати зброю, якщо в Україні будуть суттєві успіхи, великі території будуть звільнені, це кардинально змінить і ставлення Заходу, і підхід Росії, і рівень колаборації тих, хто зустрічає з квітами, — зрадників. Це вплине взагалі на все, – сказав Левін.

5 Липня 2022, 20:47

На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару поранено одну людину, жертв немає. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

Загалом по регіону випустили чотири ракети, одну з яких збила ППО, її уламки впали на території Шепетівського району. Решта ракет потрапила територією Хмельницького району.

5 Липня 2022, 20:45

Російські війська заздалегідь планували знищити Маріуполь, тому розробили план відновлення міста ще до початку бойових дій.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

– Вже 24 березня з’явилася інформація про відбудову, коли ще тривали активні бої. Такий технічний документ неможливо якісно підготувати у короткий строк, для цього потрібні місяці. Це свідчить, що його розробили ще до початку бойових дій. Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входило в плани московського режиму, – йдеться у повідомленні.

5 Липня 2022, 20:42

Для виїзду за межі областей України військовозобов’язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.

Повідомив полковник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Хлись.

– Якщо в межах області – не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає на межі області вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані та отримати такий дозвіл, – сказав Хлись в ефірі телемарафону.

5 Липня 2022, 18:04

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні ще 10 самохідних гаубиць, а також дрони-камікадзе.

Про це повідомили на офіційному сайті уряду Великої Британії.

5 Липня 2022, 17:51

В акваторії Чорного моря Росія збільшила угрупування кораблів-ракетоносіїв.

Зараз там перебувають 4 надводних кораблі та 2 підводні човни. Загалом вони оснащені 40 крилатими ракетами.

5 Липня 2022, 16:54

Російські окупанти обстріляли Центральний ринок Слов’янська. Як наслідок – щонайменше 2 загиблих і 7 поранених.

5 Липня 2022, 16:52

Сьогодні з використанням авіації ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Проте влучна робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем.

Повідомили в Оперативному Командуванні Південь.

5 Липня 2022, 15:42

Втрати російської армії станом на сьогодні складають 115 тис. вбитими та пораненими, заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк

За його словами, армійські частини втратили 36 тис. осіб, а ПВК – до 12 тисяч. Решта – поранені.

Від військових частин, що захоплюють так звану ЛНР, залишилося 25-35% живої сили.

5 Липня 2022, 15:13

Росіяни обстріляли прикордонне селище у Семенівській громаді Чернігівської області. Зафіксовано 50 вибухів, попередньо жертв та руйнувань немає.

Повідомив голова обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

– Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння! Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Є 40 вибухів – приходів (ймовірно, стріляли з ракетних систем залпового вогню) та ще 10, ймовірно, з артилерії, – написав він.

5 Липня 2022, 15:00

Близько 14.00 російські військові почали масовано обстрілювати центр та північний район Слов‘янська Донецької області.

Про це повідомив очільник міста Вадим Лях.

5 Липня 2022, 14:57

Ударом по аеродрому в окупованому Мелітополі Запорізької області Збройні сили України ліквідували понад 200 російських загарбників та поранили ще понад 300.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник міста Іван Федоров.

5 Липня 2022, 14:29

5 липня в швейцарському Лугано затвердили декларацію, що містить сім ключових принципів процесу післявоєнної відбудови України.

Війна в Україні – оперативні новини в режимі онлайн про війну

Ігнаціо Кассіс

5 Липня 2022, 14:21

У Пологівському районі Запорізької області окупанти погрожують позбавленням батьківських прав родинам, які відмовляються віддавати дітей у школи та дитячі садочки, де викладають за російською навчальною програмою прибулі з РФ педагоги.

5 Липня 2022, 14:17

Росіяни перебралися до житлових кварталів окупованого Мелітополя Запорізької області після того, як Збройні сили України 3 липня завдали нищівного удару по їхній базі на аеродромі.

5 Липня 2022, 14:12

5 липня на територію військового аеродрому поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму прибула чергова партія ракет.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі національного телемарафону.

5 Липня 2022, 14:08

Битва за Донбас у подальшому, так само, як і зараз, характеризуватиметься повільними темпами просування та масованим застосуванням армією РФ артилерії задля того, щоб зрівняти з землею українські міста.

Таке припущення зробили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії 5 липня.

5 Липня 2022, 13:31

5-6 липня в Броварах Київської області посилять контроль на блокпостах та запровадять інші додаткові заходи безпеки.

За словами очільника міста Ігоря Сапожка, це пов’язано із командно-штабними навчаннями, які діятимуть цими днями на території громади.

Зокрема, 5-6 липня в Броварах та на території району можливий рух військової техніки.

 

5 Липня 2022, 12:58

5 липня о 02.00 російські військові завдали ракетного удару по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова.

Будівля зазнала часткового руйнування, а на території залишилась вирва.

Охоронець, який перебував у момент обстрілу в навчальному закладі, не постраждав, зазначив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

5 Липня 2022, 12:54

У тимчасово окупованому Донецьку із самого ранку 5 липня лунають вибухи.

Зокрема, відомо, що густий дим здіймався в небо над парком Щербакова в самому центрі міста.

5 Липня 2022, 12:32

У Карантинній бухті Севастополя перебувають без бортових номерів чотири ракетні катери Чорноморського флоту РФ проєкту 1241 Молния-1, що належать 295 Сулінському дивізіону.

5 Липня 2022, 12:27

Європейський Союз та інші держави повинні створити правові механізми конфіскації заморожених активів Росії для використання на післявоєнне відновлення України.

На цьому наголосила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте під час виступу на Конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано.

5 Липня 2022, 11:52

Із 24 лютого до 5 липня російські військові втратили:

  • танків ‒ 1 594 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 3 772 (+18),
  • артилерійських систем – 806 (+2),
  • реактивних систем залпового вогню ‒ 247 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 105,
  • літаків – 217,
  • гелікоптерів – 187,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 660 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 144,
  • кораблів (катерів) ‒ 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 634 (+5),
  • спеціальної техніки – 65.
5 Липня 2022, 11:49

Упродовж минулої доби українські захисники знищили ще півтори сотні російських військових.

Загалом із початку повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 36 350.

5 Липня 2022, 11:35

Ворожі ракети вранці 5 липня поцілили в одне з підприємств Шосткинської громади Сумської області.

Унаслідок обстрілу одна людина дістала поранення, зазначив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Загалом упродовж ночі росіяни відкривали вогонь по території п’яти громад – Білопільській, Юнаківській, Шосткинській, Шалигінській, Середино-Будській.

За словами Дмитра Живицького, крім ракетних ударів, армія РФ стріляла, зокрема, з мінометів та самохідних артилерійських установок (САУ). Усього зафіксовано понад 60 пострілів.

Так, близько 21.00 у Білопільській громаді було п’ять мінометних прильотів та п’ять пострілів із САУ.

За півтори години вогонь із стрілецької зброї росіяни відкрили по околицях Могриці.

Після 04.00 5 липня вісім прильотів із мінометів та 12 – із САУ прийшлись по околицях Середини-Буди. За останніми даними, пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.

Майже о 05.00 вісім прильотів із мінометів зафіксували в Шалигінській громаді.

По Середино-Будській громаді в цей час російські загарбники били вже із ствольної артилерії. Є дані про п’ять прильотів.

Майже о 07.00 мінометний обстріл Шалигінської громади повторився. Цього разу пострілів була вдвічі менше – в ОВА їх нарахували чотири.

Обстріл Сумської області 5 липня 2022

Дмитро Живицький

5 Липня 2022, 11:04

5 липня Росія утримує в північно-західній частині Чорного моря три надводних та два підводних носії ракет типу Калібр.

Як зазначили 5 липня в Оперативному командуванні Південь, нині в РФ готові до застосування понад 30 ракет.

Крім того, додають в ОК Південь, Росія активізує авіацію, оскільки її непокоїть встановлення Україною контролю над островом Зміїний.

– Отже, загроза ракетних ударів по Одесі, Одеській та Миколаївській областях, зокрема і з неба, – досить суттєва та імовірна, – попереджають в Оперативному командуванні Південь.

5 Липня 2022, 9:55

За даними Оперативного командування Південь, із тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів із боєприпасами.

Для посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю.

– Але окупанти надто деморалізовані та шукають можливості для завдання легких поранень, щоб вийти зі складу діючого підрозділу та повернутися до РФ, – наголошують в ОК Південь.

5 Липня 2022, 9:53

Голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях просить місцевих жителів евакуюватися, поки це безпечно, тому що обстріли російськими окупантами посилюються.

За його словами, сьогодні мають евакуюватися 70 людей, а завтра – вже 200.

5 Липня 2022, 9:50

Упродовж доби ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань на Півдні України знешкодили:

  • 30 російських військових,
  • танк Т-62,
  • реактивну систему залпового вогню Ураган,
  • гаубицю Мста-Б,
  • вісім одиниць автомобільної техніки,
  • два склади боєприпасів.
5 Липня 2022, 9:49

Армія РФ застосовує тактику авіаційних ударів на Півдні України, тому що не ризикує йти в наступ суходолом.

Упродовж 4 липня росіяни били парами гелікоптерів Ка-52 із боку Ольгиного та Архангельського, що на Херсонщині.

Чотири удари прийшлися по Іванівці, Кошовому, два – по Зарічному. Минулося без втрат.

Крім того, два українські штурмовики були атаковані двома крилатими ракетами типу “повітря-повітря” із російського винищувача Су-35.

5 Липня 2022, 8:55

5 липня армія РФ докладає всіх зусиль, щоб встановити контроль над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, нині ворог намагається відновити транспортну інфраструктуру в тилових районах.

5 Липня 2022, 8:53

Уранці 5 липня армія РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву.

На місцях, за даними очільника обласного центру Олександра Сєнкевича, уже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники.

5 Липня 2022, 8:50

Близько 04.00 5 липня російські військові поцілили двома ракетами по Шостці Сумської області.

Факт ворожої атаки підтвердив очільник громади Микола Нога.

 

5 Липня 2022, 8:47

5 липня росіяни поцілили по дачному масиву Зеленодольська Дніпропетровської області, а у Великій Костромці – по одній з вулиць.

У селі зараз частково немає світла.

Масштаби руйнувань уточнюються. За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, люди не постраждали.

5 Липня 2022, 6:52

Уночі 5 липня в Кадіївці Луганської області горів склад із боєкомплектами РФ.

5 Липня 2022, 6:52

5 липня в Шостці Сумської області, за даними очевидців, пролунали вибухи.

5 Липня 2022, 6:50

5 липня РФ атакувала Дніпропетровську область відразу сімома ракетами.

Шість із них українські військові збили над Дніпром та Синельниківським районом.

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили займання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Рятувальники вогонь оперативно приборкали. Ніхто не постраждав.

У місті Покров зафіксовано “приліт” у приватний  сектор.

Там зруйновані кілька будинків, ще в кількох повибивало шибки.

Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

5 Липня 2022, 0:39

Уряд Уельсу виділив 35 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, Шотландія виділила 65 млн фунтів стерлінгів. Уельс прийняв 3 тис. українських біженців, а Шотландія – близько 6 тис. людей, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Війна в Україні – оперативні новини в режимі онлайн про війну

5 Липня 2022, 0:32

Велика Британія анонсувала нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі. Новий санкційний пакет передбачатиме:

  • заборону експорту до Білорусі товарів нафтоперероблювання;
  • передових технологічних компонентів, що використовуються у квантових обчисленнях;
  • предметів розкоші;
  • заборону на імпорт чавуну та сталі з Білорусі.

Також уряд Великої Британії обмежить доступ Білорусі до британського сектору фінансових послуг.

5 Липня 2022, 0:30

Російські окупанти в Криму посилюють протиракетну оборону баржами із кутовими відбивачами радіосигналу в районі арок.

Пірамідальні відбивачі встановлені в районі острова Тузла на відстані 50-100 метрів паралельно автомобільній частині Кримського мосту, які за задумом мають повертати назад випромінювання.

5 Липня 2022, 0:29

У морі Росія підготувала ракети для ударів по Україні, повідомляє Генштаб ЗСУ.

В акваторії Чорного моря російські військові привели в готовність до ракетних ударів по об’єктах в Україні три носії високоточної зброї. Сумарний залп становить до 20 крилатих ракет морського базування Калібр.

5 Липня 2022, 0:27

Європейський Союз створить міжнародну платформу з відновлення України після завершення повномасштабної війни.

5 Липня 2022, 0:26

На острові Зміїний, який вдалося звільнити від російської армії, знову повернули український прапор.

Острів Зміїний з українським прапором

Фото: Держприкордонслужба

5 Липня 2022, 0:24

В окупованому Сніжному у Донецькій області Збройні сили України накрили великий склад БК і техніки російських військ.

5 Липня 2022, 0:24

В Україні заарештували 315 вагонів з російськими та білоруськими мінеральними добривами на загальну суму в 360 млн грн (близько $12 млн).

5 Липня 2022, 0:23

Перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу в розмірі €1 млрд Україна отримає наприкінці липня.

Україна-ЄС

Фото: Depositphotos

5 Липня 2022, 0:20

Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

Війна в Україні, Війна на Донбасі, Володимир Зеленський, ЗСУ, українські військові
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