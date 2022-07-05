Ракетний обстріл Хмельницької області, Миколаєва та Шостки: що відбувається на 132-гу добу війни (онлайн)
Укрзалізниця не отримувала від Міноборони та Генштабу вказівок перешкоджати військовозобов’язаним чоловікам, які переміщаються країною без дозволу від військкомату.
Про це повідомив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
– Жодних вказівок щодо перешкоджання переміщенню осіб протягом найближчих днів з боку військового командування не надходило. Тож кидатися здавати квитки не потрібно, – зазначив він.
Битви за Херсон та Мелітополь стануть вирішальними у війні з Росією.
Таку думку висловив військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він зазначив, що саме від розвитку подій у цих містах залежатиме тривалість війни.
– Головні битви розвиватимуться на півдні, звичайно ж, — за Херсон та Мелітополь. Це ключ до майбутнього в цій війні — скільки вона йтиме років і таке інше. Якщо Україна зможе грамотно реалізувати зброю, якщо в Україні будуть суттєві успіхи, великі території будуть звільнені, це кардинально змінить і ставлення Заходу, і підхід Росії, і рівень колаборації тих, хто зустрічає з квітами, — зрадників. Це вплине взагалі на все, – сказав Левін.
На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару поранено одну людину, жертв немає. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
Загалом по регіону випустили чотири ракети, одну з яких збила ППО, її уламки впали на території Шепетівського району. Решта ракет потрапила територією Хмельницького району.
Російські війська заздалегідь планували знищити Маріуполь, тому розробили план відновлення міста ще до початку бойових дій.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
– Вже 24 березня з’явилася інформація про відбудову, коли ще тривали активні бої. Такий технічний документ неможливо якісно підготувати у короткий строк, для цього потрібні місяці. Це свідчить, що його розробили ще до початку бойових дій. Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входило в плани московського режиму, – йдеться у повідомленні.
Для виїзду за межі областей України військовозобов’язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування.
Повідомив полковник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Хлись.
– Якщо в межах області – не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає на межі області вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані та отримати такий дозвіл, – сказав Хлись в ефірі телемарафону.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні ще 10 самохідних гаубиць, а також дрони-камікадзе.
Про це повідомили на офіційному сайті уряду Великої Британії.
В акваторії Чорного моря Росія збільшила угрупування кораблів-ракетоносіїв.
Зараз там перебувають 4 надводних кораблі та 2 підводні човни. Загалом вони оснащені 40 крилатими ракетами.
Російські окупанти обстріляли Центральний ринок Слов’янська. Як наслідок – щонайменше 2 загиблих і 7 поранених.
Сьогодні з використанням авіації ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Проте влучна робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем.
Повідомили в Оперативному Командуванні Південь.
Втрати російської армії станом на сьогодні складають 115 тис. вбитими та пораненими, заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк
За його словами, армійські частини втратили 36 тис. осіб, а ПВК – до 12 тисяч. Решта – поранені.
Від військових частин, що захоплюють так звану ЛНР, залишилося 25-35% живої сили.
Росіяни обстріляли прикордонне селище у Семенівській громаді Чернігівської області. Зафіксовано 50 вибухів, попередньо жертв та руйнувань немає.
Повідомив голова обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.
– Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння! Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Є 40 вибухів – приходів (ймовірно, стріляли з ракетних систем залпового вогню) та ще 10, ймовірно, з артилерії, – написав він.
Близько 14.00 російські військові почали масовано обстрілювати центр та північний район Слов‘янська Донецької області.
Про це повідомив очільник міста Вадим Лях.
Ударом по аеродрому в окупованому Мелітополі Запорізької області Збройні сили України ліквідували понад 200 російських загарбників та поранили ще понад 300.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник міста Іван Федоров.
5 липня в швейцарському Лугано затвердили декларацію, що містить сім ключових принципів процесу післявоєнної відбудови України.
У Пологівському районі Запорізької області окупанти погрожують позбавленням батьківських прав родинам, які відмовляються віддавати дітей у школи та дитячі садочки, де викладають за російською навчальною програмою прибулі з РФ педагоги.
Росіяни перебралися до житлових кварталів окупованого Мелітополя Запорізької області після того, як Збройні сили України 3 липня завдали нищівного удару по їхній базі на аеродромі.
5 липня на територію військового аеродрому поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму прибула чергова партія ракет.
Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі національного телемарафону.
Битва за Донбас у подальшому, так само, як і зараз, характеризуватиметься повільними темпами просування та масованим застосуванням армією РФ артилерії задля того, щоб зрівняти з землею українські міста.
Таке припущення зробили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії 5 липня.
5-6 липня в Броварах Київської області посилять контроль на блокпостах та запровадять інші додаткові заходи безпеки.
За словами очільника міста Ігоря Сапожка, це пов’язано із командно-штабними навчаннями, які діятимуть цими днями на території громади.
Зокрема, 5-6 липня в Броварах та на території району можливий рух військової техніки.
5 липня о 02.00 російські військові завдали ракетного удару по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова.
Будівля зазнала часткового руйнування, а на території залишилась вирва.
Охоронець, який перебував у момент обстрілу в навчальному закладі, не постраждав, зазначив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У тимчасово окупованому Донецьку із самого ранку 5 липня лунають вибухи.
Зокрема, відомо, що густий дим здіймався в небо над парком Щербакова в самому центрі міста.
У Карантинній бухті Севастополя перебувають без бортових номерів чотири ракетні катери Чорноморського флоту РФ проєкту 1241 Молния-1, що належать 295 Сулінському дивізіону.
Європейський Союз та інші держави повинні створити правові механізми конфіскації заморожених активів Росії для використання на післявоєнне відновлення України.
На цьому наголосила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте під час виступу на Конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано.
Із 24 лютого до 5 липня російські військові втратили:
- танків ‒ 1 594 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 3 772 (+18),
- артилерійських систем – 806 (+2),
- реактивних систем залпового вогню ‒ 247 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 105,
- літаків – 217,
- гелікоптерів – 187,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 660 (+2),
- крилатих ракет ‒ 144,
- кораблів (катерів) ‒ 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 634 (+5),
- спеціальної техніки – 65.
Упродовж минулої доби українські захисники знищили ще півтори сотні російських військових.
Загалом із початку повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 36 350.
Ворожі ракети вранці 5 липня поцілили в одне з підприємств Шосткинської громади Сумської області.
Унаслідок обстрілу одна людина дістала поранення, зазначив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Загалом упродовж ночі росіяни відкривали вогонь по території п’яти громад – Білопільській, Юнаківській, Шосткинській, Шалигінській, Середино-Будській.
За словами Дмитра Живицького, крім ракетних ударів, армія РФ стріляла, зокрема, з мінометів та самохідних артилерійських установок (САУ). Усього зафіксовано понад 60 пострілів.
Так, близько 21.00 у Білопільській громаді було п’ять мінометних прильотів та п’ять пострілів із САУ.
За півтори години вогонь із стрілецької зброї росіяни відкрили по околицях Могриці.
Після 04.00 5 липня вісім прильотів із мінометів та 12 – із САУ прийшлись по околицях Середини-Буди. За останніми даними, пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.
Майже о 05.00 вісім прильотів із мінометів зафіксували в Шалигінській громаді.
По Середино-Будській громаді в цей час російські загарбники били вже із ствольної артилерії. Є дані про п’ять прильотів.
Майже о 07.00 мінометний обстріл Шалигінської громади повторився. Цього разу пострілів була вдвічі менше – в ОВА їх нарахували чотири.
5 липня Росія утримує в північно-західній частині Чорного моря три надводних та два підводних носії ракет типу Калібр.
Як зазначили 5 липня в Оперативному командуванні Південь, нині в РФ готові до застосування понад 30 ракет.
Крім того, додають в ОК Південь, Росія активізує авіацію, оскільки її непокоїть встановлення Україною контролю над островом Зміїний.
– Отже, загроза ракетних ударів по Одесі, Одеській та Миколаївській областях, зокрема і з неба, – досить суттєва та імовірна, – попереджають в Оперативному командуванні Південь.
За даними Оперативного командування Південь, із тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів із боєприпасами.
Для посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю.
– Але окупанти надто деморалізовані та шукають можливості для завдання легких поранень, щоб вийти зі складу діючого підрозділу та повернутися до РФ, – наголошують в ОК Південь.
Голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях просить місцевих жителів евакуюватися, поки це безпечно, тому що обстріли російськими окупантами посилюються.
За його словами, сьогодні мають евакуюватися 70 людей, а завтра – вже 200.
Упродовж доби ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань на Півдні України знешкодили:
- 30 російських військових,
- танк Т-62,
- реактивну систему залпового вогню Ураган,
- гаубицю Мста-Б,
- вісім одиниць автомобільної техніки,
- два склади боєприпасів.
Армія РФ застосовує тактику авіаційних ударів на Півдні України, тому що не ризикує йти в наступ суходолом.
Упродовж 4 липня росіяни били парами гелікоптерів Ка-52 із боку Ольгиного та Архангельського, що на Херсонщині.
Чотири удари прийшлися по Іванівці, Кошовому, два – по Зарічному. Минулося без втрат.
Крім того, два українські штурмовики були атаковані двома крилатими ракетами типу “повітря-повітря” із російського винищувача Су-35.
5 липня армія РФ докладає всіх зусиль, щоб встановити контроль над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, нині ворог намагається відновити транспортну інфраструктуру в тилових районах.
Уранці 5 липня армія РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву.
На місцях, за даними очільника обласного центру Олександра Сєнкевича, уже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники.
Близько 04.00 5 липня російські військові поцілили двома ракетами по Шостці Сумської області.
Факт ворожої атаки підтвердив очільник громади Микола Нога.
5 липня росіяни поцілили по дачному масиву Зеленодольська Дніпропетровської області, а у Великій Костромці – по одній з вулиць.
У селі зараз частково немає світла.
Масштаби руйнувань уточнюються. За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, люди не постраждали.
Уночі 5 липня в Кадіївці Луганської області горів склад із боєкомплектами РФ.
5 липня в Шостці Сумської області, за даними очевидців, пролунали вибухи.
5 липня РФ атакувала Дніпропетровську область відразу сімома ракетами.
Шість із них українські військові збили над Дніпром та Синельниківським районом.
У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили займання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Рятувальники вогонь оперативно приборкали. Ніхто не постраждав.
У місті Покров зафіксовано “приліт” у приватний сектор.
Там зруйновані кілька будинків, ще в кількох повибивало шибки.
Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Велика Британія анонсувала нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі. Новий санкційний пакет передбачатиме:
- заборону експорту до Білорусі товарів нафтоперероблювання;
- передових технологічних компонентів, що використовуються у квантових обчисленнях;
- предметів розкоші;
- заборону на імпорт чавуну та сталі з Білорусі.
Також уряд Великої Британії обмежить доступ Білорусі до британського сектору фінансових послуг.
Російські окупанти в Криму посилюють протиракетну оборону баржами із кутовими відбивачами радіосигналу в районі арок.
Пірамідальні відбивачі встановлені в районі острова Тузла на відстані 50-100 метрів паралельно автомобільній частині Кримського мосту, які за задумом мають повертати назад випромінювання.
У морі Росія підготувала ракети для ударів по Україні, повідомляє Генштаб ЗСУ.
В акваторії Чорного моря російські військові привели в готовність до ракетних ударів по об’єктах в Україні три носії високоточної зброї. Сумарний залп становить до 20 крилатих ракет морського базування Калібр.
Європейський Союз створить міжнародну платформу з відновлення України після завершення повномасштабної війни.
На острові Зміїний, який вдалося звільнити від російської армії, знову повернули український прапор.
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Перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу в розмірі €1 млрд Україна отримає наприкінці липня.
Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.