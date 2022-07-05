Ракетний обстріл Хмельницької області, Миколаєва та Шостки: що відбувається на 132-гу добу війни (онлайн)

5 Липня 2022, 11:35

Ворожі ракети вранці 5 липня поцілили в одне з підприємств Шосткинської громади Сумської області.

Унаслідок обстрілу одна людина дістала поранення, зазначив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Загалом упродовж ночі росіяни відкривали вогонь по території п’яти громад – Білопільській, Юнаківській, Шосткинській, Шалигінській, Середино-Будській.

За словами Дмитра Живицького, крім ракетних ударів, армія РФ стріляла, зокрема, з мінометів та самохідних артилерійських установок (САУ). Усього зафіксовано понад 60 пострілів.

Так, близько 21.00 у Білопільській громаді було п’ять мінометних прильотів та п’ять пострілів із САУ.

За півтори години вогонь із стрілецької зброї росіяни відкрили по околицях Могриці.

Після 04.00 5 липня вісім прильотів із мінометів та 12 – із САУ прийшлись по околицях Середини-Буди. За останніми даними, пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.

Майже о 05.00 вісім прильотів із мінометів зафіксували в Шалигінській громаді.

По Середино-Будській громаді в цей час російські загарбники били вже із ствольної артилерії. Є дані про п’ять прильотів.

Майже о 07.00 мінометний обстріл Шалигінської громади повторився. Цього разу пострілів була вдвічі менше – в ОВА їх нарахували чотири.