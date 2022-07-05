У Кадіївці горів ворожий склад
Уночі 5 липня в Кадіївці Луганської області горів склад із боєкомплектами РФ.
Склад був одним з основних джерел постачання снарядів у напрямку Попасна – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
Зауважимо, що два склади боєприпасів знищили напередодні й ракетно-артилерійські підрозділи, що належать до відомства Оперативного командування Південь.
Крім того, українські штурмовики завдали удару по скупченню ворога в районі Давидового Броду Херсонської області.
Продовжуючи атакувати ворожі запаси й місця зосередження, українські військові завдали ракетного удару по скупченню російських військових і в районі Дар’ївки.
За даними Оперативного командування Південь, 4 липня з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів із боєприпасами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.