У Кадіївці горів ворожий склад

Липень, 05 в 6:30

Уночі 5 липня в Кадіївці Луганської області горів склад із боєкомплектами РФ.

Склад був одним з основних джерел постачання снарядів у напрямку Попасна – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

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Зауважимо, що два склади боєприпасів знищили напередодні й ракетно-артилерійські підрозділи, що належать до відомства Оперативного командування Південь.

Крім того, українські штурмовики завдали удару по скупченню ворога в районі Давидового Броду Херсонської області.

Продовжуючи атакувати ворожі запаси й місця зосередження, українські військові завдали ракетного удару по скупченню російських військових і в районі Дар’ївки.

За даними Оперативного командування Південь, 4 липня з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів із боєприпасами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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