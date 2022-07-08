Липень, 07 в 23:25

Київ отримав запевнення з боку Лондона, що політика Великої Британії щодо підтримки України після відставки прем’єр-міністра Бориса Джонсона не зміниться.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 7 липня.

– Сьогодні головною темою в нашій країні стала британська тема. Рішення Бориса Джонсона залишити посади голови партії та премʼєр-міністра. Вдень я говорив з ним і подякував за підтримку, яку ми одержали від першого дня російського терору, – почав президент.

Він нагадав, що Британія вже передала Україні комплекси протиповітряної оборони Стінгер, протитанкові системи NLAW та, зокрема, артилерію, боєприпаси, броньовані машини та багато іншого.

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– Вагома політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі – лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад 2 млрд фунтів. Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися, хоч би що відбувалось у лондонських владних колах – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому, – сказав президент України.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що очільник британського уряду Борис Джонсон офіційно подав у відставку. Під час своєї промови щодо дострокового завершення своєї каденції Джонсон запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну за будь-яких обставин та виконає всі свої обіцянки.

Після відставки Джонсона президент Зеленський заявив, що все українське суспільство сприйняло цю новину із сумом.