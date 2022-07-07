Над морем видніється дим: в Одесі лунають вибухи
7 липня в Одесі лунають вибухи. За даними очевидців, над морем видніється дим.
Повітряну тривогу в області оголосили о 09.13.
За 17 хвилин сирени пролунали і в сусідній Миколаївській області.
Нагадаємо, що упродовж 7 липня російські військові вже двічі атакували Одеську область.
Уночі двома ракетами окупанти поцілили в два сільськогосподарських ангари, в одному з яких зберігалось близько 35 т зерна.
На світанку росіяни під час авіаційного обльоту та розвідки ситуації на Зміїному скинули на острів дві ракети повітряного базування.
За даними Оперативного командування Південь, унаслідок обстрілу суттєво пошкоджено причал.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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