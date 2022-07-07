Знищено 35 т зерна та причал Зміїного: РФ атакувала ракетами Одеську область

Липень, 07 в 8:22

На світанку 7 липня російські військові двома ракетами атакували один із районів Одеської області.

Про це повідомив речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, окупанти поцілили в два сільгоспангари. Знищено 35 т зерна.

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Вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.

Нагадаємо, що вранці 7 липня пролунали вибухи в Миколаєві. За даними ЗМІ, запускали їх із Херсонської області.

Чотири із запущених від семи до 12 ракет, за даними місцевих спільнот, одразу ж вийшли з ладу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук

Фото: Повітряне командування Схід