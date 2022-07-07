Знищено 35 т зерна та причал Зміїного: РФ атакувала ракетами Одеську область
На світанку 7 липня російські військові двома ракетами атакували один із районів Одеської області.
Про це повідомив речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, окупанти поцілили в два сільгоспангари. Знищено 35 т зерна.
Вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.
Нагадаємо, що вранці 7 липня пролунали вибухи в Миколаєві. За даними ЗМІ, запускали їх із Херсонської області.
Чотири із запущених від семи до 12 ракет, за даними місцевих спільнот, одразу ж вийшли з ладу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.
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Джерело: Сергій Братчук