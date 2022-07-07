Июль, 07 в 9:42

7 июля в Одессе раздаются взрывы. По данным очевидцев, над морем виднеется дым.

Воздушная тревога в области объявлена в 09.13.

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Спустя 17 минут сирены прозвучали и в соседней Николаевской области.

Напомним, что в течение 7 июля российские военные уже дважды атаковали Одесскую область.

Ночью двумя ракетами оккупанты попали в два сельскохозяйственных ангара, в одном из которых хранилось около 35 т зерна.

На рассвете россияне во время авиационного облета и разведки ситуации на Змеином сбросили на остров две ракеты воздушного базирования.

Согласно данным Оперативного командования Юг, в результате обстрела существенно поврежден причал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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