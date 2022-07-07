У Донецьку горить склад БК та ПММ – ЗМІ

Липень, 07 в 11:41

У Петрівському районі Донецька знову палає склад БК та ПММ. На відео можна побачити, як великий стовп диму здіймається у повітря.

– А у Петрівському районі Донецька знову горить “не склад БК та ПММ”, – саркастично зазначили у ЗМІ.

Офіційної інформації щодо цього поки що немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вдень 6 липня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа. За даними жителів, у мікрорайоні Азотний горів склад зброї російських окупантів.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.