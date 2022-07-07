У Донецьку горить склад БК та ПММ – ЗМІ
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У Петрівському районі Донецька знову палає склад БК та ПММ. На відео можна побачити, як великий стовп диму здіймається у повітря.
– А у Петрівському районі Донецька знову горить “не склад БК та ПММ”, – саркастично зазначили у ЗМІ.
Офіційної інформації щодо цього поки що немає.
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Нагадаємо, вдень 6 липня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа. За даними жителів, у мікрорайоні Азотний горів склад зброї російських окупантів.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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