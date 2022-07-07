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Факты / Украина

В Донецке горит склад БК и ГСМ — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В Донецке горит склад БК и ГСМ — СМИ

В Петровском районе Донецка снова горит склад БК и ГСМ. На видео можно увидеть, как большой столб дыма поднимается в воздух.

– А в Петровском районе Донецка снова горит “не склад БК и ГСМ”, – саркастически отметили в СМИ.

Официальной информации на этот счет пока нет.

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Напомним, днем 6 июля во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар. По данным жителей, в микрорайоне Азотный горел склад оружия российских оккупантов.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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