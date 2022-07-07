В Донецке горит склад БК и ГСМ — СМИ
Требует проверки
В Петровском районе Донецка снова горит склад БК и ГСМ. На видео можно увидеть, как большой столб дыма поднимается в воздух.
– А в Петровском районе Донецка снова горит “не склад БК и ГСМ”, – саркастически отметили в СМИ.
Официальной информации на этот счет пока нет.
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Напомним, днем 6 июля во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар. По данным жителей, в микрорайоне Азотный горел склад оружия российских оккупантов.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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