В Донецке горит склад БК и ГСМ — СМИ

Июль, 07 в 11:41

В Петровском районе Донецка снова горит склад БК и ГСМ. На видео можно увидеть, как большой столб дыма поднимается в воздух.

– А в Петровском районе Донецка снова горит “не склад БК и ГСМ”, – саркастически отметили в СМИ.

Официальной информации на этот счет пока нет.

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Напомним, днем 6 июля во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар. По данным жителей, в микрорайоне Азотный горел склад оружия российских оккупантов.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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