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Факти / Україна

У Донецьку спалахнула пожежа: вибухає російський склад зброї

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
У Донецьку спалахнула пожежа: вибухає російський склад зброї

Вдень 6 липня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа.

За даними жителів, у мікрорайоні Азотний горить склад зброї російських окупантів.

Відео масштабної пожежі з’явилися у місцевих Telegram-каналах. Там видно чорний дим та чути звуки детонації.

Зараз дивляться

Раніше ми писали, що ЗСУ знищили два склади в тилу російських окупантів. Зокрема, базу у населеному пункті Великий Бурлук на Харківщині та склад у тимчасово окупованій Макіївці.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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