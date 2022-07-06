Липень, 06 в 14:29

Вдень 6 липня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа.

За даними жителів, у мікрорайоні Азотний горить склад зброї російських окупантів.

Відео масштабної пожежі з’явилися у місцевих Telegram-каналах. Там видно чорний дим та чути звуки детонації.

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Раніше ми писали, що ЗСУ знищили два склади в тилу російських окупантів. Зокрема, базу у населеному пункті Великий Бурлук на Харківщині та склад у тимчасово окупованій Макіївці.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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