У вересні у школах Польщі очікують ще 200 тис. українських дітей
У вересні 2022 року в польських школах очікують ще 200 тис. українських дітей.
Про це повідомив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек у програмі Польського радіо.
– Ми прийняли 200 тис. (українських дітей), з них 160 тис. – у школи і 40 тис. – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, ті діти, які тут, напевно, залишаться, і приїдуть ще, – сказав міністр.
За словами міністра, система освіти еластична, тому Польща готова приймати українських дітей.
Крім цього, міністерство освіти і науки спочатку запропонувало створити українські класи в польських школах і викладати в них переважно польську мову. Чарнек зазначив, що це дало б можливість увійти в новий навчальний рік на належному освітньому рівні.