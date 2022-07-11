Липень, 10 в 21:13

У вересні 2022 року в польських школах очікують ще 200 тис. українських дітей.

Про це повідомив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек у програмі Польського радіо.

– Ми прийняли 200 тис. (українських дітей), з них 160 тис. – у школи і 40 тис. – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, ті діти, які тут, напевно, залишаться, і приїдуть ще, – сказав міністр.

Чарнек припустив, що, ймовірно, велика частина дітей, захочуть залишитися за комп’ютерами і продовжувати навчатися з однолітками онлайн, оскільки в Україні проходитиме навчання у дистанційному режимі.

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За словами міністра, система освіти еластична, тому Польща готова приймати українських дітей.