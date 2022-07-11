Липень, 11 в 8:21

Українські захисники відбили спроби наступу росіян на село Краснопілля неподалік Слов’янська, а також на Мар’їнку біля Донецька.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм у напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

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– Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад, – зазначили у Генштабі.

Крім того, на Новопавлівському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їхніх дій. Активізувалася штурмова та армійська авіація.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 138-му добу.

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